मोदी ने की वियतनाम के प्रधानमंत्री से मुलाकात, ऐसी रही चर्चा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन्ह हुंग ने BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली में मुलाकात की। इस मुलाकात से इस साल की शुरुआत में हुए उनके मजबूत संबंधों को और बल मिला।
दोनों नेताओं ने मई से अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की और आपसी महत्व के क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता फिर से जताई।
भारत और वियतनाम का गहराता रक्षा सहयोग
भारत और वियतनाम 2030 के लिए एक संयुक्त दृष्टिकोण के तहत सैन्य प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।
नियमित रक्षा वार्ताएं और 2023 में भारत द्वारा अपनी स्वदेशी निर्मित मिसाइल कार्वेट आईएनएस कृपाण का उपहार देना, यह सब दर्शाता है कि दोनों देश सुरक्षा को लेकर कितने गंभीर हैं। भारत दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी पहुंच और बढ़ाना चाहता है, ऐसे में वियतनाम उसके लिए एक अहम साझेदार बना हुआ है। दोनों देशों का मकसद इस क्षेत्र में स्थिरता और आपसी विश्वास बनाए रखना है।