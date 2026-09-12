मोदी ने की वियतनाम के प्रधानमंत्री से मुलाकात, ऐसी रही चर्चा

भारत और वियतनाम 2030 के लिए एक संयुक्त दृष्टिकोण के तहत सैन्य प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

नियमित रक्षा वार्ताएं और 2023 में भारत द्वारा अपनी स्वदेशी निर्मित मिसाइल कार्वेट आईएनएस कृपाण का उपहार देना, यह सब दर्शाता है कि दोनों देश सुरक्षा को लेकर कितने गंभीर हैं। भारत दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी पहुंच और बढ़ाना चाहता है, ऐसे में वियतनाम उसके लिए एक अहम साझेदार बना हुआ है। दोनों देशों का मकसद इस क्षेत्र में स्थिरता और आपसी विश्वास बनाए रखना है।