BRICS में मोदी ने की वियतनाम के प्रधानमंत्री से मुलाकात, इन मुद्दों पर हुई चर्चा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 18वें BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन्ह हंग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने अपनी साझेदारी को और मजबूत बनाने पर जोर दिया।
उन्होंने रक्षा, सुरक्षा, फिनटेक और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्रों में साथ मिलकर काम करने पर खास ध्यान दिया। भारत इस साल इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसकी थीम "लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण" रखी गई है।
BRICS के जरिए सतत विकास की ओर वियतनाम
इस शिखर सम्मेलन का इस्तेमाल वियतनाम, भारत और BRICS के दूसरे सदस्य देशों के साथ अपने संबंध मजबूत करने के लिए कर रहा है। इसमें खास तौर पर सतत विकास और आर्थिक बढ़ोतरी जैसे बड़े मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है।
इसी साल की शुरुआत में, दोनों देशों ने साझा लक्ष्यों के जरिए अपने रिश्तों को और आगे बढ़ाने पर सहमति जताई थी। इतना ही नहीं, मोदी ने इथियोपिया और मलेशिया के नेताओं से भी बातचीत की। इन मुलाकातों से भारत की यह कोशिश भी सामने आती है कि वह ब्रिक्स की अध्यक्षता करते हुए वैश्विक साझेदारियों को और मजबूत करना चाहता है।