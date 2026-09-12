BRICS में मोदी ने की वियतनाम के प्रधानमंत्री से मुलाकात, इन मुद्दों पर हुई चर्चा

इस शिखर सम्मेलन का इस्तेमाल वियतनाम, भारत और BRICS के दूसरे सदस्य देशों के साथ अपने संबंध मजबूत करने के लिए कर रहा है। इसमें खास तौर पर सतत विकास और आर्थिक बढ़ोतरी जैसे बड़े मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है।

इसी साल की शुरुआत में, दोनों देशों ने साझा लक्ष्यों के जरिए अपने रिश्तों को और आगे बढ़ाने पर सहमति जताई थी। इतना ही नहीं, मोदी ने इथियोपिया और मलेशिया के नेताओं से भी बातचीत की। इन मुलाकातों से भारत की यह कोशिश भी सामने आती है कि वह ब्रिक्स की अध्यक्षता करते हुए वैश्विक साझेदारियों को और मजबूत करना चाहता है।