प्रधानमंत्री मोदी ने 'मन की बात' में बताया रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का जलवा
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 'मन की बात' कार्यक्रम में भारत की रक्षा क्षेत्र की नई उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने भारत में बने C-295 सैन्य विमान की पहली उड़ान और नौसेना में शामिल हुए 3 नए स्वदेशी युद्धपोतों का खास तौर पर उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि ये सभी उपलब्धियां आत्मनिर्भर भारत के अभियान को मजबूती दे रही हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने DRDO के परीक्षण और C-295 का जिक्र किया
प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और देश में ही उत्पादन बढ़ाने के लिए बेहद अहम हैं। उन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा स्वदेशी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण का भी जिक्र किया। एयरबस के साथ मिलकर बनाए जा रहे C-295 प्रोजेक्ट के तहत भारत में ही 40 विमान तैयार किए जाएंगे। यह देश की स्थानीय तकनीक के लगातार बेहतर होने का एक बड़ा प्रमाण है।