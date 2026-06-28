प्रधानमंत्री मोदी ने 'मन की बात' में बताया रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का जलवा

प्रधानमंत्री मोदी ने DRDO के परीक्षण और C-295 का जिक्र किया

प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और देश में ही उत्पादन बढ़ाने के लिए बेहद अहम हैं। उन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा स्वदेशी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण का भी जिक्र किया। एयरबस के साथ मिलकर बनाए जा रहे C-295 प्रोजेक्ट के तहत भारत में ही 40 विमान तैयार किए जाएंगे। यह देश की स्थानीय तकनीक के लगातार बेहतर होने का एक बड़ा प्रमाण है।