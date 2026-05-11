सोमनाथ में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य रोड शो, 75 साल के जश्न में उमड़ा भक्ति का सैलाब

मोदी करेंगे सोमनाथ के अनुष्ठान

इस आयोजन में केवल राजनीतिक रंग नहीं था, बल्कि पूरे माहौल में उत्सव जैसा उत्साह और रौनक छाई हुई थी। देश के कोने-कोने से आए कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य पेश कर समां बांध दिया। सोमवार को प्रधानमंत्री मंदिर में मुख्य अनुष्ठान करेंगे, जिनमें अभिषेक और महा पूजा शामिल हैं। इस दौरान हेलीकॉप्टर से फूलों की पंखुड़ियों की बारिश भी की जाएगी। आखिर में प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस तरह यह दिन भारत के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक सोमनाथ में इतिहास और सामुदायिक भावना दोनों का सम्मान करते हुए संपन्न होगा।