सेशेल्स में प्रधानमंत्री मोदी ने हिंद महासागर को बताया अवसरों का महासागर, जानिए कैसे

भारत और सेशेल्स कर रहे समुद्री सुरक्षा के रिश्ते और गहरे

भारत और सेशेल्स मिलकर समुद्री सुरक्षा को और मजबूत कर रहे हैं। वे खासकर समुद्री डकैती, अवैध मछली पकड़ने और तस्करी से अपने समुद्री क्षेत्र को सुरक्षित रखने पर काम कर रहे हैं। इसी दौरान दोनों देश 16.51 अरब रुपये के एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा पर बातचीत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित किया जाएगा। यह सब दोनों देशों के गहरे होते रिश्तों को साफ दिखाता है।