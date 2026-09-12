UAE ओडिशा में लगाएगा अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट, मोदी के साथ बैठक के बाद ऐलान

नई दिल्ली में जारी BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की मुलाकात हुई।

इस बैठक का मुख्य मकसद भारत और UAE के बीच रिश्तों को और गहरा करना था। उनकी बातचीत में रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और टेक्नोलॉजी जैसे अहम क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर खास जोर दिया गया। इससे दोनों देशों के बीच भविष्य में और ज्यादा सहयोग बढ़ने की उम्मीद है।