प्रधानमंत्री मोदी का रोजगार मेला: 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी की सौगात
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा युवाओं को केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र सौंपे। यह कदम सरकार के बड़े भर्ती अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत अभी तक लगभग 12 लाख नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। ये नए कर्मचारी अब रेलवे, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वित्तीय सेवाएँ और उच्च शिक्षा जैसे विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में काम करेंगे।
मोदी ने युवाओं को जोड़ा विकसित भारत से
इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं की भूमिका सबसे अहम है। उन्होंने सभी नए भर्ती हुए कर्मियों और उनके परिवारों को बधाई दी और कहा कि वे देश की प्रगति को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। देश के 47 अलग-अलग स्थानों पर रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। यह दर्शाता है कि सरकार युवाओं को अवसर प्रदान करने और रोजगार सृजन को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता मान रही है।