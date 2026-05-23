प्रधानमंत्री मोदी का रोजगार मेला: 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी की सौगात

मोदी ने युवाओं को जोड़ा विकसित भारत से

इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं की भूमिका सबसे अहम है। उन्होंने सभी नए भर्ती हुए कर्मियों और उनके परिवारों को बधाई दी और कहा कि वे देश की प्रगति को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। देश के 47 अलग-अलग स्थानों पर रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। यह दर्शाता है कि सरकार युवाओं को अवसर प्रदान करने और रोजगार सृजन को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता मान रही है।