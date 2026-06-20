राष्ट्रपति मुर्मू का जन्मदिन: प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई, बताया क्यों है उनका सफर देश के लिए प्रेरणा! देश Jun 20, 2026

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू का जीवन साहस, सादगी, विनम्रता और जनसेवा के प्रति उनके अटूट समर्पण की मिसाल है, जो देशभर के लोगों को लगातार प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री ने उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की भी कामना की। उन्होंने यह भी बताया कि बाद में वे ओडिशा में एक कार्यक्रम के दौरान उनसे मुलाकात करेंगे।