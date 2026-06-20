राष्ट्रपति मुर्मू का जन्मदिन: प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई, बताया क्यों है उनका सफर देश के लिए प्रेरणा!
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू का जीवन साहस, सादगी, विनम्रता और जनसेवा के प्रति उनके अटूट समर्पण की मिसाल है, जो देशभर के लोगों को लगातार प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री ने उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की भी कामना की। उन्होंने यह भी बताया कि बाद में वे ओडिशा में एक कार्यक्रम के दौरान उनसे मुलाकात करेंगे।
द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति
राष्ट्रपति मुर्मू की कहानी वाकई प्रेरणादायक है। वह न केवल भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, बल्कि इस पद को संभालने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति भी हैं। ओडिशा के एक संथाल परिवार में जन्मीं, वह अपने गांव की पहली लड़की थीं जिन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। राष्ट्रपति बनने से पहले, वह 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल रहीं।