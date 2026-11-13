प्रधानमंत्री मोदी ने परमाणु ऊर्जा में निवेश पर जोर दिया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में अधिक निवेश की बात कही है। दरअसल, देश में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है, खासकर AI और डेटा सेंटर जैसी नई टेक्नोलॉजी के तेजी से फैलने से यह मांग और बढ़ी है।
कर्नाटक में एक बड़े कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने घरेलू ईंधन उत्पादन, रिन्यूएबल ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा को बढ़ाकर देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने की जरूरत बताई। यह घोषणा तब हुई है जब भारत ने 300 गीगावाट की रिन्यूएबल ऊर्जा क्षमता तैयार कर ली है।
कर्नाटक बना रहा मार्केटिंग टर्मिनल
कर्नाटक भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम कर रहा है। इनमें LPG भंडारण क्षमता बढ़ाना, ईंधन की आपूर्ति को सुचारु बनाने के लिए एक नया मार्केटिंग टर्मिनल बनाना और कचरा कम करने के साथ ही गैस आयात को घटाने के लिए एक बायोगैस प्लांट शुरू करना शामिल है।
देश ने सोलर, हाइड्रो और विंड ऊर्जा में भारी निवेश किया है, जिससे पहले ही कार्बन उत्सर्जन को कम करने में काफी मदद मिल रही है। मोदी ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को शामिल करने से उद्योगों को अपनी ग्रोथ के लिए एक भरोसेमंद और स्वच्छ ऊर्जा का सहारा मिलेगा।