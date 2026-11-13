प्रधानमंत्री मोदी ने परमाणु ऊर्जा में निवेश पर जोर दिया

कर्नाटक भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम कर रहा है। इनमें LPG भंडारण क्षमता बढ़ाना, ईंधन की आपूर्ति को सुचारु बनाने के लिए एक नया मार्केटिंग टर्मिनल बनाना और कचरा कम करने के साथ ही गैस आयात को घटाने के लिए एक बायोगैस प्लांट शुरू करना शामिल है।

देश ने सोलर, हाइड्रो और विंड ऊर्जा में भारी निवेश किया है, जिससे पहले ही कार्बन उत्सर्जन को कम करने में काफी मदद मिल रही है। मोदी ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को शामिल करने से उद्योगों को अपनी ग्रोथ के लिए एक भरोसेमंद और स्वच्छ ऊर्जा का सहारा मिलेगा।