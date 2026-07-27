प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नंदन निलेकणी को सौंपी तकनीक से परीक्षा सुधार की कमान
देश
NEET-UG 2026 पेपर लीक विवाद के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इन्फोसिस के सह-संस्थापक नंदन निलेकणी को एक नई टास्क फोर्स की कमान सौंपी है। इस टास्क फोर्स का मुख्य काम परीक्षाओं के संचालन को सुधारना है। इसका खास ध्यान तकनीक का इस्तेमाल कर परीक्षाओं को और ज्यादा पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने पर होगा, खासकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए।
निलेकणी परीक्षा लीक पर लगाएंगे लगाम
आधार बनाने के लिए मशहूर निलेकणी इस काम में अपनी गहरी तकनीकी विशेषज्ञता लेकर आए हैं। उनकी टीम लीक को रोकने और एक मजबूत परीक्षा सिस्टम तैयार करने के लिए नए-नए तरीके तलाशेगी। सरकार की मंशा है कि परीक्षाएं निष्पक्ष और विश्वसनीय हों, इसलिए तकनीक में सुधार की उम्मीद है। हालांकि, इस बारे में अभी और जानकारी सामने आना बाकी है, लेकिन पारदर्शिता को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है।