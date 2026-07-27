प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नंदन निलेकणी को सौंपी तकनीक से परीक्षा सुधार की कमान

आधार बनाने के लिए मशहूर निलेकणी इस काम में अपनी गहरी तकनीकी विशेषज्ञता लेकर आए हैं। उनकी टीम लीक को रोकने और एक मजबूत परीक्षा सिस्टम तैयार करने के लिए नए-नए तरीके तलाशेगी। सरकार की मंशा है कि परीक्षाएं निष्पक्ष और विश्वसनीय हों, इसलिए तकनीक में सुधार की उम्मीद है। हालांकि, इस बारे में अभी और जानकारी सामने आना बाकी है, लेकिन पारदर्शिता को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है।