राजस्थान के कोटा में एक दिल दहला देने वाले सड़क हादसे में 16 तीर्थयात्रियों को ले जा रहा एक वाहन एक खड़ी ट्रक से टकरा गया। इस हादसे में 9 लोगों की जान चली गई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब हर पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपये देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिया।