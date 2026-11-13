बेंगलुरु मेट्रो की पिंक लाइन में प्रधानमंत्री मोदी ने किया सफर, मुख्यमंत्री शिवकुमार भी रहे मौजूद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने इस शुक्रवार को बेंगलुरु मेट्रो की एकदम नई पिंक लाइन में एक साथ सफर किया। दोनों नेताओं को अपनी टिकट खरीदने के बाद हंसी-मजाक करते देखा गया।

उन्होंने इस नए रूट का उद्घाटन किया, जो कालेना अग्रहारा से तवारेकेरे तक फैला हुआ है। इसे बनाने में कुल 3,470 करोड़ रुपये की लागत आई है।