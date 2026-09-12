BRICS में मोदी-अनवर की हुई मुलाकात, मलेशिया में अब खुलेगा भारत का वाणिज्य दूतावास

नई दिल्ली में हो रहे BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से मुलाकात की। इस साल की शुरुआत में मोदी की मलेशिया यात्रा के बाद से दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा, फिनटेक, शिक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने जैसे कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की।