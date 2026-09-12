BRICS में प्रधानमंत्री मोदी ने नाविकों की जान बचाने के लिए रखा नया प्रस्ताव

दरअसल, इस साल की शुरुआत में अमेरिका और ईरान के बीच टकराव बढ़ने के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य में नाविकों पर कई हमले हुए हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मोदी ने यह प्रस्ताव दिया है।

यह प्रस्तावित नेटवर्क अहम देशों के समुद्री अधिकारियों और कूटनीतिक मिशनों को आपस में जोड़ेगा। अगर नाविकों के लिए कभी हालात मुश्किल होते हैं, तो यह नेटवर्क उन्हें तुरंत मेडिकल मदद दिलाएगा, खतरे का अलर्ट भेजेगा, उनके परिवारों को खबर देगा और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित निकालने में भी मदद करेगा।