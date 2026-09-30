उत्तर प्रदेश की महिला ने 'भाई' से की शादी, परिवार ने मृत घोषित किया

एक तरफ नंदिनी का परिवार आरोप लगा रहा है कि शाश्वत ने उसे बहकाकर शादी की है। वे नंदिनी की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जता रहे हैं। लेकिन नंदिनी का साफ कहना है कि उसने अपनी मर्जी से और प्यार में पड़कर यह शादी की है।

उसने यह भी बताया कि घर पर उसके साथ ठीक बर्ताव नहीं होता था, जिसकी वजह से उसे घर छोड़ना पड़ा।

अब नंदिनी का कहना है कि शाश्वत और उनके परिवार ने ही मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया है और उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा।

नंदिनी ने साफ तौर पर कहा कि यह शादी आपसी सहमति और प्यार से हुई है, लेकिन उसके परिवार ने उसे अब बेदखल कर दिया है। यह बात उसे अभी भी परेशान कर रही है कि जब उसे अपनों के सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उन्होंने ही उससे रिश्ता तोड़ लिया।