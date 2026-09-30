उत्तर प्रदेश की महिला ने 'भाई' से की शादी, परिवार ने मृत घोषित किया
प्रयागराज में 20 साल की नंदिनी पांडेय ने ऐसी शादी की है, जो चर्चा का विषय बन गई है। करीब 15 साल तक जिसे नंदिनी अपना भाई मानती थी, उसी शाश्वत गुप्ता से उसने शादी कर ली, जिससे परिवार में बड़ी दरार पड़ गई है।
इस शादी से नंदिनी के पिता इतने दुखी हुए कि उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया। उन्होंने नंदिनी से सारे रिश्ते तोड़कर उसे अपने लिए मृत मान लिया है।
नंदिनी ने बहकाए जाने के आरोपों को ठुकराया, घर में खराब बर्ताव का आरोप लगाया
एक तरफ नंदिनी का परिवार आरोप लगा रहा है कि शाश्वत ने उसे बहकाकर शादी की है। वे नंदिनी की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जता रहे हैं। लेकिन नंदिनी का साफ कहना है कि उसने अपनी मर्जी से और प्यार में पड़कर यह शादी की है।
उसने यह भी बताया कि घर पर उसके साथ ठीक बर्ताव नहीं होता था, जिसकी वजह से उसे घर छोड़ना पड़ा।
अब नंदिनी का कहना है कि शाश्वत और उनके परिवार ने ही मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया है और उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा।
नंदिनी ने साफ तौर पर कहा कि यह शादी आपसी सहमति और प्यार से हुई है, लेकिन उसके परिवार ने उसे अब बेदखल कर दिया है। यह बात उसे अभी भी परेशान कर रही है कि जब उसे अपनों के सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उन्होंने ही उससे रिश्ता तोड़ लिया।