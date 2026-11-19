CISF के अधिकारियों ने दास से पूछताछ की, लेकिन वह रुकने के बजाय आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। पुलिस को बाद में उन्होंने बताया कि इस घटना से पहले वे अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहे थे।

अधिकारियों ने अब इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और उनके दावों की पड़ताल कर रहे हैं।