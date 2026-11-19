दीवार फांदकर जयपुर हवाई अड्डे में घुसा शख्स, सुरक्षाकर्मियों ने दबोचा
लेखन आबिद खान
मंगलवार रात को नंदा दुलल दास नाम के 40 साल के एक व्यक्ति ने जयपुर हवाई अड्डे की दीवार फांद ली। उन्होंने दावा किया कि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे थे और उनसे बचने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया।
हालांकि, टर्मिनल 2 पर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें तुरंत देख लिया और फौरन रोक लिया।
नंदा दुलल दास को हिरासत में लिया गया
CISF के अधिकारियों ने दास से पूछताछ की, लेकिन वह रुकने के बजाय आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। पुलिस को बाद में उन्होंने बताया कि इस घटना से पहले वे अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहे थे।
अधिकारियों ने अब इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और उनके दावों की पड़ताल कर रहे हैं।