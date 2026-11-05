IAS अधिकारियों की अकड़ पर भड़के नागपुर के यश गौरखेड़े, जानिए क्या कहा

गोरखेड़े ने लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकारियों पर यह आरोप भी लगाया है कि उन्होंने प्रदर्शनों के बाद कार्यकर्ताओं को जानबूझकर निशाना बनाया। उन्होंने मजदूरों के लिए वेतन बढ़ाने की मांग भी उठाई। उनके इस संदेश को कई लोगों ने पसंद किया और उनकी आवाज उठाने के लिए खूब तारीफ मिली। जन बदलाव पार्टी ने मजदूरों का समर्थन जारी रखने का वादा किया है। गोरखेड़े ने साफ कहा, "हम कार्यकर्ताओं की आवाज को दबने नहीं देंगे।" उन्होंने यह भी बताया कि यह अभियान तब तक चलेगा जब तक मजदूरों की सभी मांगें पूरी नहीं हो जातीं।