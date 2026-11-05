IAS अधिकारियों की अकड़ पर भड़के नागपुर के यश गौरखेड़े, जानिए क्या कहा

IAS अधिकारियों की अकड़ पर भड़के नागपुर के यश गौरखेड़े, जानिए क्या कहा
नागपुर में जन बदलाव पार्टी के संयोजक यश गौरखेड़े ने हाल ही में एक भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई। उनका कहना है कि नागरिकों से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की मांग करना गलत है। एक वीडियो जो आजकल काफी देखा जा रहा है, उसमें गोरखेड़े साफ कहते हैं कि सरकारी अधिकारियों को हमेशा जनता के लिए उपलब्ध रहना चाहिए, वे किसी कॉर्पोरेट बॉस की तरह नहीं हैं। उनका तर्क है कि कोई भी व्यक्ति अगर बिना बताए मिलने आ जाए तो उसे वापस नहीं लौटाना चाहिए।
गोरखेड़े ने PWD पर कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया
गोरखेड़े ने लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकारियों पर यह आरोप भी लगाया है कि उन्होंने प्रदर्शनों के बाद कार्यकर्ताओं को जानबूझकर निशाना बनाया। उन्होंने मजदूरों के लिए वेतन बढ़ाने की मांग भी उठाई। उनके इस संदेश को कई लोगों ने पसंद किया और उनकी आवाज उठाने के लिए खूब तारीफ मिली। जन बदलाव पार्टी ने मजदूरों का समर्थन जारी रखने का वादा किया है। गोरखेड़े ने साफ कहा, "हम कार्यकर्ताओं की आवाज को दबने नहीं देंगे।" उन्होंने यह भी बताया कि यह अभियान तब तक चलेगा जब तक मजदूरों की सभी मांगें पूरी नहीं हो जातीं।