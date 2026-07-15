नितिन गडकरी पर झूठी खबर फैलाने वालों पर गिरी गाज, साइबर पुलिस ने दर्ज की FIR

शिषिर त्रिपाठी का कहना है कि इन अकाउंट्स और मनीष कश्यप के 3 जुलाई वाले एक यूट्यूब वीडियो के जरिए लोगों को गुमराह करने और शांति भंग करने की कोशिश की गई। यह मामला नए साइबर कानूनों के तहत आता है। वहीं दूसरी ओर, हाल ही में लॉन्च किए गए E20 ईंधन को लेकर भी ऑनलाइन काफी चर्चा हो रही है। गाड़ी मालिकों का कहना है कि पुरानी कारों में इसका माइलेज कम हो जाता है और उनके पास विकल्प सीमित हो जाते हैं।