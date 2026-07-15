नितिन गडकरी पर झूठी खबर फैलाने वालों पर गिरी गाज, साइबर पुलिस ने दर्ज की FIR
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नागपुर साइबर पुलिस ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बारे में झूठी जानकारी फैलाने के आरोप में कई सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ FIR दर्ज की है। यह शिकायत नागपुर भाजपा के नेता शिषिर अरुण त्रिपाठी ने की थी, जिसमें उन्होंने 'देसी बॉयज' और 'हर्षित राठी' जैसे अकाउंट्स के नाम लिए हैं, जिन पर भ्रामक सामग्री पोस्ट करने का आरोप है।
शिषिर त्रिपाठी ने भ्रामक पोस्ट्स का आरोप लगाया
शिषिर त्रिपाठी का कहना है कि इन अकाउंट्स और मनीष कश्यप के 3 जुलाई वाले एक यूट्यूब वीडियो के जरिए लोगों को गुमराह करने और शांति भंग करने की कोशिश की गई। यह मामला नए साइबर कानूनों के तहत आता है। वहीं दूसरी ओर, हाल ही में लॉन्च किए गए E20 ईंधन को लेकर भी ऑनलाइन काफी चर्चा हो रही है। गाड़ी मालिकों का कहना है कि पुरानी कारों में इसका माइलेज कम हो जाता है और उनके पास विकल्प सीमित हो जाते हैं।