अल-फलाह विश्वविद्यालय को नहीं मिली है NAAC से मान्यता, झूठे दावों पर नोटिस जारी

हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित अल-फलाह विश्वविद्यालय के झूठे दावे को लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से जुड़ी राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) ने उसे नोटिस जारी किया है। अल-फलाह विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट पर झूठी मान्यता का दावा किया है, जिसे कारण उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। NAAC ने इस दावे को 'गुमराह करने वाला' और नियमों के खिलाफ बताया है। विश्वविद्यालय को नोटिस पर 7 दिन में जवाब देना है।

मामला क्या है मान्यता का मामला? विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट में अपने 2 स्कूल अल-फलाह स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और अल-फलाह स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को NAAC मान्यता प्राप्त बताया है, जबकि ये झूठ है। NAAC अधिकारियों का कहना है कि अल-फलाह के इंजीनियरिंग स्कूल को 2013-18 तक और ट्रेनिंग स्कूल 2011-2016 तक NAAC मान्यता प्राप्त था, जिसमें उसे 'A' ग्रेड मिला था। यह मान्यता 5 साल की होती है, जो अब नहीं है। खुद अल-फलाह विश्वविद्यालय को कभी NAAC की मान्यता नहीं मिली।

नोटिस NAAC ने नोटिस में क्या कहा? NAAC ने नोटिस में कहा कि वेबसाइट का दावा बिल्कुल गलत है और जनता को, खासकर अभिभावकों, छात्रों और हितधारकों को गुमराह कर रहा है। NAAC के मुताबिक, विश्वविद्यालय के पास न तो NAAC की मान्यता है और न ही उसने अपने 2 स्कूलों की मान्यता समाप्त होने के बाद फिर से कोई आवेदन ही किया था। NAAC ने चेतावनी दी है कि क्यों न विश्वविद्यालय को भविष्य में NAAC की मूल्यांकन और मान्यता प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया जाए।

नोटिस UGC को भी मान्यता वापस लेने की होगी सिफारिश NAAC ने यह भी कहा है कि क्यों न वह UGC से सिफारिश करे कि वह UGC अधिनियम की धारा 2(F) और 12B के तहत विश्वविद्यालय की मान्यता वापस ले। साथ ही वह राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) को अल-फलाह मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग स्कूल और ट्रेनिंग स्कूल की मान्यता रद्द करने की भी सिफारिश करे। NAAC हरियाणा सरकार को भी उचित कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश करेगा।

शिक्षा NAAC का क्या काम है? NAAC भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों जैसे कॉलेज और विश्वविद्यालय की गुणवत्ता मूल्यांकन और एक्रीडिएशन करने वाली एक स्वायत्त संस्था है। इसकी स्थापना 1994 में UGC ने की है। NAAC डिग्री नहीं देता और न ही विश्वविद्यालय की स्थापना करता है, लेकिन यह संस्थानों को गुणवत्ता की मान्यता देता है, जिसके आधार पर विश्वविद्यालयों-कॉलेजों को UGC से फंडिंग और रैंक मिलती है। अल-फलाह विश्वविद्यालय UGC से मान्यता प्राप्त है और अल-फलाह मेडिकल कॉलेज NMC के अधिकार क्षेत्र में आता है।