DU छात्रा मुस्कान हत्याकांड में पूर्व बॉयफ्रेंड और दोस्त गिरफ्तार

जांच करने वाले अधिकारियों ने बताया कि दिग्विजय सिंह ने ही इमरान को मुस्कान का घर ढूंढने और वारदात के बाद वहां से भागने में मदद की थी।

चार्जशीट में बताया गया है कि इमरान, मुस्कान पर उसके साथ रहने का दबाव डाल रहा था। मुस्कान के मना करने पर उसने कई धमकियां भेजी थीं। इमरान ने इन धमकियों को फोन से मिटाने की कोशिश भी की थी, लेकिन पुलिस ने बाद में ये सारे सबूत मुस्कान के फोन से बरामद कर लिए।

दोनों आरोपी इस वक्त हत्या से जुड़े मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं। पुलिस को जुलाई से अगस्त के बीच मुस्कान और इमरान के मिलने के फुटेज भी मिले हैं।