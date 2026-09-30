DU छात्रा मुस्कान हत्याकांड में पूर्व बॉयफ्रेंड और दोस्त गिरफ्तार
दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा मुस्कान शर्मा (21) की 26 अगस्त को पश्चिमी दिल्ली स्थित उनके घर में हत्या कर दी गई थी।
पुलिस ने बताया कि मुस्कान के पूर्व बॉयफ्रेंड इमरान खान और उसके दोस्त दिग्विजय सिंह ने मिलकर मुस्कान का घर ढूंढा था। मुस्कान ने इमरान के साथ रिश्ता रखने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद ये दोनों पास में ही घात लगाकर इंतजार कर रहे थे।
घरेलू सहायिका ने मुस्कान को मृत पाया, उनकी गला घोंटकर और चाकू से गोदकर हत्या की गई थी।
इमरान खान पर धमकी देने का आरोप
जांच करने वाले अधिकारियों ने बताया कि दिग्विजय सिंह ने ही इमरान को मुस्कान का घर ढूंढने और वारदात के बाद वहां से भागने में मदद की थी।
चार्जशीट में बताया गया है कि इमरान, मुस्कान पर उसके साथ रहने का दबाव डाल रहा था। मुस्कान के मना करने पर उसने कई धमकियां भेजी थीं। इमरान ने इन धमकियों को फोन से मिटाने की कोशिश भी की थी, लेकिन पुलिस ने बाद में ये सारे सबूत मुस्कान के फोन से बरामद कर लिए।
दोनों आरोपी इस वक्त हत्या से जुड़े मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं। पुलिस को जुलाई से अगस्त के बीच मुस्कान और इमरान के मिलने के फुटेज भी मिले हैं।