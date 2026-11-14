SCO बैठक में हिस्सा लेने भारत आ सकते हैं पाकिस्तान के जलवायु मंत्री
लेखन आबिद खान
पाकिस्तान के जलवायु मंत्री मुसादिक मसूद मलिक इस महीने के अंत तक शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सभ्यता संवाद में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंच सकते हैं।
अगर उनका यह दौरा पक्का हो जाता है, तो 3 साल से ज्यादा समय में यह पहली बार होगा कि कोई पाकिस्तानी मंत्री भारत आएगा। मौजूदा तनाव को देखते हुए इसे एक बड़ा और अहम कदम माना जा रहा है।
तनाव के बीच भी बातचीत पर कायम पाकिस्तान
पिछले साल जम्मू-कश्मीर में हुए एक आतंकी हमले के बाद से दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं। इसके जवाब में भारत ने सैन्य कार्रवाई की थी और फिर कुछ समय के लिए संघर्ष विराम भी हुआ।
इन सब मुश्किलों के बावजूद, पाकिस्तान का कहना है कि वह बातचीत और SCO जैसे मंचों के जरिए रिश्ते मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनका जोर 'आपसी सम्मान' और लोगों से लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर है, खासकर ऐसे मुश्किल दौर में।