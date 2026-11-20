मई, 2023 के बाद पहली बार भारत आए पाकिस्तानी मंत्री
लेखन आबिद खान
पाकिस्तान के जलवायु मंत्री मुसादिक मलिक शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सभ्यतागत संवाद में हिस्सा लेने दिल्ली पहुंचे हैं। मई 2023 के बाद यह पहला मौका है जब कोई पाकिस्तानी संघीय मंत्री भारत आया है। साथ ही 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद हुए सैन्य टकराव के बाद भी यह पहली यात्रा है।
दोनों देशों के बीच भले ही तनावपूर्ण इतिहास रहा हो, लेकिन उनकी यह यात्रा दर्शाती है कि दोनों पक्ष साझा मुद्दों पर बातचीत करने और मिलकर काम करने के लिए अब भी तैयार हैं।
मलिक पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करेंगे
मलिक 20 से 22 नवंबर तक सभ्यतागत संवाद और सांस्कृतिक विरासत को लेकर पाकिस्तान का नजरिया पेश करेंगे। उन्हें पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है।
इससे पहले भी ऐसे आयोजनों में दोनों देशों के बीच उच्च-स्तरीय बैठकें हो चुकी हैं।