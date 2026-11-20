पाकिस्तान के जलवायु मंत्री मुसादिक मलिक शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सभ्यतागत संवाद में हिस्सा लेने दिल्ली पहुंचे हैं। मई 2023 के बाद यह पहला मौका है जब कोई पाकिस्तानी संघीय मंत्री भारत आया है। साथ ही 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद हुए सैन्य टकराव के बाद भी यह पहली यात्रा है।

दोनों देशों के बीच भले ही तनावपूर्ण इतिहास रहा हो, लेकिन उनकी यह यात्रा दर्शाती है कि दोनों पक्ष साझा मुद्दों पर बातचीत करने और मिलकर काम करने के लिए अब भी तैयार हैं।