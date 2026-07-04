व्हाट्सऐप पर 'डायरेक्टर' बन 2 करोड़ उड़ाए, मुंबई की कंपनी को साइबर लापरवाही पड़ी महंगी

अहमदाबाद से एक आरोपी गिरफ्तार, करीब 1 करोड़ रुपये फ्रीज

जैसे ही कंपनी को धोखाधड़ी का पता चला, उन्होंने तुरंत साइबर हेल्पलाइन से संपर्क किया। साइबर हेल्पलाइन की मदद से कंपनी ने करीब 1 करोड़ रुपये फ्रीज करवा लिए हैं। इस मामले में पुलिस ने अहमदाबाद से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इसी शख्स ने नकली व्हाट्सऐप अकाउंट बनाने में मदद की थी। विडंबना यह है कि यह सब तब हुआ, जब कुछ ही हफ्ते पहले डायरेक्टर ने साइबर सुरक्षा सेमिनार में जाने से मना कर दिया था। यह घटना एक बार फिर बताती है कि ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए खुद को जानकारी से अपडेट रखना और सतर्कता बनाए रखना कितना ज़रूरी है।