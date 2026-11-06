मुंबई हवाई अड्डे से 12 एयरलाइंस को नवी मुंबई भेजे जाने की तैयारी
मुंबई के मुख्य एयरपोर्ट ने 38 इंटरनेशनल एयरलाइंस को समर 2027 के लिए स्लॉट आवंटित किए हैं। लेकिन, टर्मिनल 1 के नवीनीकरण के काम के चलते 12 एयरलाइंस (जो 14 गंतव्यों के लिए रोजाना 16 उड़ानें भरती हैं) को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) पर शिफ्ट होना पड़ सकता है।
यह बड़ा बदलाव इसलिए किया जा रहा है ताकि अगले साल की शुरुआत में निर्माण कार्य शुरू होने पर भी हवाई अड्डे का काम सुचारु रूप से चलता रहे।
AOC ने वैश्विक स्लॉट नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया
लेकिन इस फैसले से सभी खुश नहीं हैं। एयरपोर्ट ऑपरेटर्स कमेटी (AOC) के सूत्रों का कहना है कि यह कदम वैश्विक स्लॉट नियमों का उल्लंघन करता है। यह बदलाव पहले 25 अक्टूबर, 2026 को होना तय था, लेकिन एयरलाइंस की चिंताओं को देखते हुए इसे मार्च 2027 तक आगे बढ़ा दिया गया है।
एयर इंडिया और इंडिगो जैसी बड़ी एयरलाइंस ने नवी मुंबई एयरपोर्ट पर धीरे-धीरे शिफ्ट होने की योजना बनाई है। NMIA कुछ प्रभावित सेवाओं का संचालन कर सकता है, वहीं कई एयरलाइंस अपने संचालन को चरणों में वहां शिफ्ट करेंगी।