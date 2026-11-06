मुंबई हवाई अड्डे से 12 एयरलाइंस को नवी मुंबई भेजे जाने की तैयारी

लेकिन इस फैसले से सभी खुश नहीं हैं। एयरपोर्ट ऑपरेटर्स कमेटी (AOC) के सूत्रों का कहना है कि यह कदम वैश्विक स्लॉट नियमों का उल्लंघन करता है। यह बदलाव पहले 25 अक्टूबर, 2026 को होना तय था, लेकिन एयरलाइंस की चिंताओं को देखते हुए इसे मार्च 2027 तक आगे बढ़ा दिया गया है।

एयर इंडिया और इंडिगो जैसी बड़ी एयरलाइंस ने नवी मुंबई एयरपोर्ट पर धीरे-धीरे शिफ्ट होने की योजना बनाई है। NMIA कुछ प्रभावित सेवाओं का संचालन कर सकता है, वहीं कई एयरलाइंस अपने संचालन को चरणों में वहां शिफ्ट करेंगी।