मुंबई की हवा में घुला जहर, अक्टूबर में AQI दोगुने से ज्यादा हुआ
इस अक्टूबर में मुंबई की हवा काफी बिगड़ गई है। इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 102 पर पहुंच गया है, जो पिछले महीने से दोगुना से भी ज्यादा है।
आमतौर पर समुद्र से आने वाली हवाएं गाड़ियों के धुएं और निर्माण कार्य की धूल को साफ करती हैं, लेकिन इस साल ये हवाएं कमजोर पड़ गई हैं।
विशेषज्ञों के मुताबिक, अल नीनो भी इसकी एक वजह है। अब सर्दियां नजदीक आने के साथ ही, शहर में प्रदूषण के टिके रहने की बड़ी चिंता पैदा हो गई है।
निर्माण कार्य और बहुमंजिला इमारतें मुंबई में बढ़ा रही प्रदूषण
तेजी से बढ़ते शहरीकरण और लगातार हो रहे निर्माण कार्यों से हवा में धूल और प्रदूषण का स्तर और बढ़ गया है। इतना ही नहीं, ऊंची-ऊंची इमारतों की घनी कतारें जो थोड़ी-बहुत समुद्री हवा बची है, उसे भी रोक रही हैं, जिससे शहर के लोगों के लिए सांस लेना और भी मुश्किल हो रहा है।
मौसम में बदलाव और शहर के लगातार हो रहे विकास, इन दोनों के कारण मुंबई की वायु गुणवत्ता को सुधारने की जरूरत अब पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो गई है।