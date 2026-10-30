मुंबई की हवा में घुला जहर, अक्टूबर में AQI दोगुने से ज्यादा हुआ

इस अक्टूबर में मुंबई की हवा काफी बिगड़ गई है। इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 102 पर पहुंच गया है, जो पिछले महीने से दोगुना से भी ज्यादा है।

आमतौर पर समुद्र से आने वाली हवाएं गाड़ियों के धुएं और निर्माण कार्य की धूल को साफ करती हैं, लेकिन इस साल ये हवाएं कमजोर पड़ गई हैं।

विशेषज्ञों के मुताबिक, अल नीनो भी इसकी एक वजह है। अब सर्दियां नजदीक आने के साथ ही, शहर में प्रदूषण के टिके रहने की बड़ी चिंता पैदा हो गई है।