उबर ड्राइवर ने महिला को बारिश में छोड़ा, श्राप दिया- घर की छत ऊपर गिर जाए
मुंबई की अंकिता पाठक ने अपना एक बेहद खराब अनुभव साझा किया है। उनका आरोप है कि एक उबर ब्लैक ड्राइवर ने उनकी मां को बारिश में 20 मिनट से भी ज्यादा समय तक सड़क पर ही छोड़ दिया। उनकी मां पिकअप के लिए तैयार खड़ी थीं, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी रोके बिना ही भगा ली। जब अंकिता ने ड्राइवर से संपर्क किया, तो उसने उनकी परेशानी सुनने के बजाय बात को अनसुना कर दिया। इतना ही नहीं, बाद में ड्राइवर ने अंकिता को एक बेहद भद्दा मैसेज भेजा। उस मैसेज में लिखा था, "मैं तुम्हारी मां को यह श्राप देता हूं कि तुम्हारे घर की छत तुम्हारी मां के ऊपर गिर जाए।" इस पूरी घटना से अंकिता बहुत परेशान हैं और अब उन्हें यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता सता रही है।
लिंक्डइन पोस्ट के बाद उबर ने ड्राइवर को हटाया
अंकिता को 2 दिनों तक उबर इंडिया से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने लिंक्डइन पर अपनी यह आपबीती साझा की। उनकी यह पोस्ट देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गई। ऑनलाइन लोगों ने अंकिता का पूरा समर्थन किया। लोगों के समर्थन के बाद उबर ने भी कार्रवाई की और ड्राइवर को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया। हालांकि, अंकिता ने इस बात पर सवाल उठाया है कि ड्राइवर को हटाने में इतना समय क्यों लगा। उबर ने इस पूरे मामले पर अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।