उबर ड्राइवर ने महिला को बारिश में छोड़ा, श्राप दिया- घर की छत ऊपर गिर जाए देश Jun 28, 2026

मुंबई की अंकिता पाठक ने अपना एक बेहद खराब अनुभव साझा किया है। उनका आरोप है कि एक उबर ब्लैक ड्राइवर ने उनकी मां को बारिश में 20 मिनट से भी ज्यादा समय तक सड़क पर ही छोड़ दिया। उनकी मां पिकअप के लिए तैयार खड़ी थीं, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी रोके बिना ही भगा ली। जब अंकिता ने ड्राइवर से संपर्क किया, तो उसने उनकी परेशानी सुनने के बजाय बात को अनसुना कर दिया। इतना ही नहीं, बाद में ड्राइवर ने अंकिता को एक बेहद भद्दा मैसेज भेजा। उस मैसेज में लिखा था, "मैं तुम्हारी मां को यह श्राप देता हूं कि तुम्हारे घर की छत तुम्हारी मां के ऊपर गिर जाए।" इस पूरी घटना से अंकिता बहुत परेशान हैं और अब उन्हें यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता सता रही है।