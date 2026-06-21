मुंबई में जल्द पहुंच सकता है मानसून, होगी झमाझम बारिश!
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बहुत दिनों के सूखे के बाद, मुंबई को जल्द ही पहली जोरदार मानसून की बारिश मिलने वाली है। शहर और पश्चिमी घाट के आसपास बारिश के सिस्टम और तूफानी सेल बनने लगे हैं। इसका मतलब है कि वो सूखी हवा, जो अभी तक मानसून को रोके हुए थी, अब कमजोर पड़ने लगी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि रविवार की शाम या रात तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन 25-26 जून के आसपास तेज बारिश के पूरे आसार हैं, जब मानसून पूरी तरह से सक्रिय होगा।
मध्य वायुमंडल की सूखी हवा ने रोकी मुंबई की बारिश
दरअसल, मध्य वायुमंडल में मौजूद सूखी हवा ही ऊंचे बादलों को बनने नहीं दे रही थी। इसी वजह से, जब भी आसमान में बादलों की काली चादर नजर आती थी, बारिश होने से पहले ही रुक जाती थी। लेकिन अब अरब सागर से आ रही नमी सीधे मुंबई तक पहुंचने लगी है, ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही मुंबई का जाना-पहचाना बारिश का मौसम लौट आएगा।