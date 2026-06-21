मुंबई में जल्द पहुंच सकता है मानसून, होगी झमाझम बारिश! देश Jun 21, 2026

बहुत दिनों के सूखे के बाद, मुंबई को जल्द ही पहली जोरदार मानसून की बारिश मिलने वाली है। शहर और पश्चिमी घाट के आसपास बारिश के सिस्टम और तूफानी सेल बनने लगे हैं। इसका मतलब है कि वो सूखी हवा, जो अभी तक मानसून को रोके हुए थी, अब कमजोर पड़ने लगी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि रविवार की शाम या रात तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन 25-26 जून के आसपास तेज बारिश के पूरे आसार हैं, जब मानसून पूरी तरह से सक्रिय होगा।