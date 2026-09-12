मुंबई अब नहीं रहेगा प्यासा, 4,007 करोड़ में समुद्र का पानी बनेगा जीवनधारा

यह प्लांट 12 एकड़ जमीन पर बनेगा। इसमें IDE टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होगा और यही कंपनी अगले 2 दशकों तक इसे चलाएगी। इस प्लांट का निर्माण हैदराबाद की GVPR इंजीनियर्स कर रही है।

पहले चरण में इसकी क्षमता 200 MLD पानी पैदा करने की होगी। अगर सब ठीक रहा, तो दूसरे चरण में यह क्षमता दोगुनी हो जाएगी।

मुंबई को अपने जलाशयों से ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, खासकर जब मानसून देर से आता है। ऐसे में, यह प्लांट पानी की कमी को पूरा करने में बहुत मदद कर सकता है और लाखों लोगों के लिए पानी की सप्लाई बनाए रख सकता है। पर्यावरण सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ पानी की मात्रा पर नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है।