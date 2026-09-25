गणेश विसर्जन पर मुंबई में जाम का अलर्ट: 84 सड़कें बंद, घर से निकलने से पहले जानें बचने के तरीके
आज गणेश विसर्जन का दिन है। ऐसे में मुंबई की सड़कों पर, खासकर गिरगांव चौपाटी और दादर के आसपास, गणेश प्रतिमाओं की विशाल शोभायात्राएं निकलेंगी।
इन शोभायात्राओं के दौरान भीड़भाड़ को कम करने और सुरक्षा बनाए रखने के लिए, मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने आज दोपहर 12 बजे से कल सुबह 6 बजे तक दक्षिण और मध्य मुंबई में ट्रैफिक नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। इसके तहत, 84 सड़कों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, वहीं 20 सड़कों को एकतरफा यातायात के लिए खोला गया है।
मुंबई के विसर्जन स्थलों के पास गाड़ी चलाने से बचें
कालबादेवी, गिरगांव, जुहू, अंधेरी और कुर्ला जैसे इलाकों में भी ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव देखने को मिलेगा। अगर आप आज घर से निकल रहे हैं, तो विसर्जन वाले घाटों के आसपास अपनी गाड़ी ले जाने से बचें।
भीड़ से बचने के लिए, हो सके तो लोकल ट्रेन या मेट्रो का सहारा लें। इसके अलावा, उत्तर और दक्षिण मुंबई के बीच सफर के लिए आप कोस्टल रोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जाम में न फंसें।