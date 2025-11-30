दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने ISI से जुड़े तीन संदिग्ध आतंकियों को किया गिरफ्तार
क्या है खबर?
दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) से जुड़े 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि तीनों संदिग्ध आतंकी ISI से जुड़े आतंकवादी शहजाद भट्टी से जुड़े थे। भट्टी सीधा इन्हें घटनाओं को अंजाम देने के लिए निर्देश दे रहा था। भट्टी सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को गुमराह कर अपने गिरोह में शामिल कर रहा था।
गिरफ्तारी
पुलिस ने किन आरोपियों को दबोचा
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (ACP) प्रमोद कुमार कुशवाहा ने बताया कि गिरफ्तार संदिग्धों की पहचान पंजाब के हरगुनप्रीत सिंह, मध्य प्रदेश के दतिया निवासी विकास प्रजापति और उत्तर प्रदेश के बिजनौर निवासी आरिफ के रूप में हुई है। हरगुनप्रीत सिंह ने गुरदासपुर पुलिस थाने के बाहर हैंड ग्रेनेड भी फेंका था। उन्होंने बताया कि इन गिरफ्तारियों से पाकिस्तानी नागरिक भट्टी के नेतृत्व वाले एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ हो गया है। भट्टी ISI इशारे पर काम कर रहा है।
योजना
आरोपियों ने बनाई थी कई और हमले करने की योजना
ACP कुशवाह ने बताया कि हरगुनप्रीत ने 25 नवंबर को गुरदासपुर पुलिस थाने के सामने एक हैंड ग्रेनेड फेंका था। आरोपियों ने भट्टी के इशारे पर ही इस हमले को अंजाम दिया था। उन्होंने बताया कि आरोपियों के निशाने पर कई अन्य स्थान थे जहां इस समूह ने वीडियोग्राफी की थी, रेकी की थी और उन्हें हैंड ग्रेनेड फेंकने थे। विकास प्रजापति के पास एक पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। यह बड़ी वारदात का संकेत है।
कार्रवाई
विशेष शाखा ने किस तरह दिया कार्रवाई को अंजाम?
ACP कुशवाह ने बताया कि विशेष शाखा तीनों आतंकियों से पूछताछ करने में जुटी है। ऐसे में उनकी निशानदेही पर कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने विकास को गत 26 नवंबर को दतिया इलाके से दबिश देकर दबोचा गया था। इसी तरह हरगुनप्रीत सिंह को 29 नवंबर को पंजाब के फिरोजपुर से गिरफ्तारी किया गया था। इसी तरह आरिफ को उत्तर प्रदेश के बिजनौर इलाके से 30 नवंबर को दबिश देकर पकड़ा गया है।
सफलता
दिल्ली पुलिस को 2 महीने में मिली दूसरी बड़ी सफलता
दिल्ली पुलिस को पिछले 2 महीनों में दूसरी बार बड़ी सफलता मिली है, जब उसने पाकिस्तान स्थित किसी आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। सितंबर में विशेष शाखा और केंद्रीय एजेंसियों ने कई राज्यों में छापेमारी कर एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था जो देश में बड़े हमले की योजना बना रहा था। उस गिरोह के मास्टरमाइंड की पहचान अशर दानिश के रूप में हुई है, जिसे झारखंड के रांची से गिरफ्तार किया गया था।