दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने ISI से जुड़े तीन संदिग्ध आतंकियों को किया गिरफ्तार

गिरफ्तारी पुलिस ने किन आरोपियों को दबोचा अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (ACP) प्रमोद कुमार कुशवाहा ने बताया कि गिरफ्तार संदिग्धों की पहचान पंजाब के हरगुनप्रीत सिंह, मध्य प्रदेश के दतिया निवासी विकास प्रजापति और उत्तर प्रदेश के बिजनौर निवासी आरिफ के रूप में हुई है। हरगुनप्रीत सिंह ने गुरदासपुर पुलिस थाने के बाहर हैंड ग्रेनेड भी फेंका था। उन्होंने बताया कि इन गिरफ्तारियों से पाकिस्तानी नागरिक भट्टी के नेतृत्व वाले एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ हो गया है। भट्टी ISI इशारे पर काम कर रहा है।

योजना आरोपियों ने बनाई थी कई और हमले करने की योजना ACP कुशवाह ने बताया कि हरगुनप्रीत ने 25 नवंबर को गुरदासपुर पुलिस थाने के सामने एक हैंड ग्रेनेड फेंका था। आरोपियों ने भट्टी के इशारे पर ही इस हमले को अंजाम दिया था। उन्होंने बताया कि आरोपियों के निशाने पर कई अन्य स्थान थे जहां इस समूह ने वीडियोग्राफी की थी, रेकी की थी और उन्हें हैंड ग्रेनेड फेंकने थे। विकास प्रजापति के पास एक पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। यह बड़ी वारदात का संकेत है।

कार्रवाई विशेष शाखा ने किस तरह दिया कार्रवाई को अंजाम? ACP कुशवाह ने बताया कि विशेष शाखा तीनों आतंकियों से पूछताछ करने में जुटी है। ऐसे में उनकी निशानदेही पर कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने विकास को गत 26 नवंबर को दतिया इलाके से दबिश देकर दबोचा गया था। इसी तरह हरगुनप्रीत सिंह को 29 नवंबर को पंजाब के फिरोजपुर से गिरफ्तारी किया गया था। इसी तरह आरिफ को उत्तर प्रदेश के बिजनौर इलाके से 30 नवंबर को दबिश देकर पकड़ा गया है।

