मुंबई में दिवाली पर प्रॉपर्टी की रिकॉर्डतोड़ बिक्री, 384 करोड़ रुपये का कारोबार

अक्टूबर के महीने में 12,690 नई रजिस्ट्री दर्ज हुईं, जो पिछले साल के मुकाबले 9 प्रतिशत ज्यादा हैं। इन आंकड़ों को मिलाकर, जनवरी से अक्टूबर तक कुल 1,32,040 संपत्तियों की रजिस्ट्री हो चुकी है।

श्राद्ध और नवरात्रि जैसे कम व्यस्त माने जाने वाले महीनों में भी हजारों लोगों ने घर खरीदे। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि मुंबई के रियल एस्टेट बाजार में यह रौनक खरीदारों के लगातार बने भरोसे और शहर के बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से है।