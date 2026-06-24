धमकी भरे ईमेल: VPN का 'अभेद्य जाल', मुंबई पुलिस के सामने नई चुनौती

असहयोगी VPN प्रोवाइडर से मुंबई पुलिस की मुश्किलें बढ़ीं

पुलिस बताती है कि VPN प्रोवाइडर शायद ही कभी मदद करते हैं। अंतरराष्ट्रीय कानूनी अनुरोधों को पूरा होने में भी सालों लग जाते हैं। ऐसे में ज्यादतर मामलों की जांच आगे नहीं बढ़ पाती और उन्हें छोटे-मोटे अपराध के तौर पर ही दर्ज करके बंद कर दिया जाता है, चूंकि आगे कोई रास्ता बचता नहीं है। हां, कभी-कभार ही ऐसा होता है कि किसी तकनीकी खामी की वजह से अपराधी की पहचान सामने आ जाए, जैसे 2024 में अंबानी परिवार को दी गई धमकी के मामले में हुआ था। लेकिन ऐसी सफलताएं बहुत कम मिलती हैं। इन सब से पुलिस पर काफी दबाव बढ़ गया है और उनकी मेहनत का कोई बड़ा नतीजा नहीं निकल पा रहा है।