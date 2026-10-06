IIT बॉम्बे छात्र साहिल की मौत: परीक्षा में फोन और जातिगत उत्पीड़न के आरोपों पर मुंबई पुलिस की गहन जांच

मुंबई पुलिस IIT बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे की मौत की गहराई से जांच कर रही है। कहा जा रहा है कि साहिल ने परीक्षा के दौरान फोन का इस्तेमाल किया था। जब उसे पकड़ा गया और परीक्षा से बाहर जाने को कहा गया, तो उसने कथित तौर पर खुदकुशी कर ली। अब तक करीब 60 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। जिन पर जातिगत उत्पीड़न का आरोप लगा है, उन प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला ने आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि उन्होंने नियमों का ही पालन किया था। जांच अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या था। इसके लिए साहिल के फोन और कैंपस के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है।