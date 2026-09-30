मुंबई: 4 साल से फ्रीजर में पिता का शव, बेटी को था पुनर्जन्म का इंतजार
मुंबई पुलिस को मलाड के एक डे-केयर सेंटर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां उन्हें 78 साल के एक बुजुर्ग का शव फ्रीजर में रखा मिला। जांच में पता चला कि बुजुर्ग की मौत जून 2022 में ही हो गई थी।
उनकी बेटी, जो कथित तौर पर पुनर्जन्म में विश्वास रखती थी, और उनके भाई ने मिलकर पिता के शव को फ्रीजर में रखने का फैसला किया था। बताया जा रहा है कि परिवार हर महीने इसके लिए 1.6 लाख रुपये भी देता था।
पड़ोसियों ने दुर्गंध की शिकायत की
सेंटर से तेज दुर्गंध आने के बाद पड़ोसियों ने इसकी सूचना अधिकारियों को दी। हैरानी की बात यह है कि यह सेंटर 3 महीने पहले ही सील कर दिया गया था। ऐसे में सवाल उठता है कि शहर के अधिकारियों की नजर इतने लंबे समय तक इस पर क्यों नहीं पड़ी।
पुलिस अब अस्पताल के विशेषज्ञों की मदद से इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि शव को इतने समय तक कैसे सुरक्षित रखा गया और क्या डे-केयर सेंटर के प्रबंधन की भी इसमें कोई भूमिका थी।