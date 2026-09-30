मुंबई: 4 साल से फ्रीजर में पिता का शव, बेटी को था पुनर्जन्म का इंतजार

सेंटर से तेज दुर्गंध आने के बाद पड़ोसियों ने इसकी सूचना अधिकारियों को दी। हैरानी की बात यह है कि यह सेंटर 3 महीने पहले ही सील कर दिया गया था। ऐसे में सवाल उठता है कि शहर के अधिकारियों की नजर इतने लंबे समय तक इस पर क्यों नहीं पड़ी।

पुलिस अब अस्पताल के विशेषज्ञों की मदद से इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि शव को इतने समय तक कैसे सुरक्षित रखा गया और क्या डे-केयर सेंटर के प्रबंधन की भी इसमें कोई भूमिका थी।