मुंबई में 24 करोड़ रुपये के साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार

जांच में सामने आया है कि इस गिरोह का संबंध कुल 350 करोड़ रुपये के साइबर अपराधों से हो सकता है। पुलिस ने आरोपियों से जुड़े 10 बैंक खातों से करीब 24 करोड़ रुपये के लेनदेन का पता लगाया है।

इस दौरान उनके पास से 167 सिम कार्ड के साथ-साथ ढेर सारी पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड और मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं।

अब तक इन खातों से जुड़ी 32 शिकायतें सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की तह तक जाकर इसमें शामिल बाकी लोगों का भी पता लगाने में जुटी है।