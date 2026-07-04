मुंबई में बारिश का कहर, 90 मिनट तक ठप रही मेट्रो
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मुंबई में भारी बारिश के बीच शनिवार सुबह मुंबई मेट्रो लाइन 2A पर सेवाएं अचानक 90 मिनट के लिए बंद कर दी गईं। दहिसर ईस्ट और कांदारपाड़ा के बीच यह तकनीकी समस्या आई। यह उस वक्त हुआ जब मानसून में यह मेट्रो लाइन पानी से लबालब सड़कों से बचने वाले यात्रियों के लिए एक जीवनरेखा का काम करती है। इस वजह से बड़ी संख्या में यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
मरम्मत के बाद सेवाएं बहाल
यात्रियों की परेशानी कम करने के लिए मेट्रो अधिकारियों ने दाहानुकरवाड़ी और दहिसर ईस्ट के बीच एक ही ट्रैक पर मेट्रो चलाना शुरू कर दिया। साथ ही विशेषज्ञ टीमें मरम्मत के काम में जुटी हुई थीं। कुछ ही देर बाद सेवाएं फिर से सामान्य हो गईं। MMOCL ने जानकारी दी कि तकनीकी समस्या को अब पूरी तरह ठीक कर लिया गया है और दोनों ट्रैक्स पर मेट्रो सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं।