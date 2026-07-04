मुंबई में बारिश का कहर, 90 मिनट तक ठप रही मेट्रो

मरम्मत के बाद सेवाएं बहाल

यात्रियों की परेशानी कम करने के लिए मेट्रो अधिकारियों ने दाहानुकरवाड़ी और दहिसर ईस्ट के बीच एक ही ट्रैक पर मेट्रो चलाना शुरू कर दिया। साथ ही विशेषज्ञ टीमें मरम्मत के काम में जुटी हुई थीं। कुछ ही देर बाद सेवाएं फिर से सामान्य हो गईं। MMOCL ने जानकारी दी कि तकनीकी समस्या को अब पूरी तरह ठीक कर लिया गया है और दोनों ट्रैक्स पर मेट्रो सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं।