गणेशोत्सव पर आधी रात तक चलेगी मुंबई मेट्रो
मुंबई मेट्रो ने इस गणेशोत्सव पर भक्तों की सुविधा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। 14 से 25 सितंबर तक मेट्रो ट्रेनें देर रात तक चलेंगी। गणेशोत्सव के दौरान पंडालों में भारी भीड़ उमड़ती है, ऐसे में मेट्रो की इन बढ़ी हुई सेवाओं से लोग सुरक्षित और आराम से यात्रा कर पाएंगे। उन्हें सड़कों पर होने वाली भीड़भाड़ और जाम की चिंता भी नहीं सताएगी।
मेट्रो वन और लाइन 3 के नए समय
मेट्रो वन की बात करें तो घाटकोपर से आखिरी ट्रेन अब रात 12:40 बजे निकलेगी और रात 1:03 बजे वर्सोवा पहुंचेगी। वहीं, वर्सोवा से आखिरी ट्रेन रात 12:15 बजे छूटेगी।
मेट्रो लाइन 3, जो सिद्धिविनायक और दादर जैसे कई महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ती है, उसकी आखिरी ट्रेनें पहले रात 10:30 बजे बंद हो जाती थीं। अब ये ट्रेनें रात 12 बजे तक चलेंगी। यात्रा के लिए निकलने से पहले यात्रियों से अनुरोध है कि वे एक बार अपडेटेड शेड्यूल जरूर देख लें।