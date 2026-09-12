गणेशोत्सव पर आधी रात तक चलेगी मुंबई मेट्रो

मेट्रो वन की बात करें तो घाटकोपर से आखिरी ट्रेन अब रात 12:40 बजे निकलेगी और रात 1:03 बजे वर्सोवा पहुंचेगी। वहीं, वर्सोवा से आखिरी ट्रेन रात 12:15 बजे छूटेगी।

मेट्रो लाइन 3, जो सिद्धिविनायक और दादर जैसे कई महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ती है, उसकी आखिरी ट्रेनें पहले रात 10:30 बजे बंद हो जाती थीं। अब ये ट्रेनें रात 12 बजे तक चलेंगी। यात्रा के लिए निकलने से पहले यात्रियों से अनुरोध है कि वे एक बार अपडेटेड शेड्यूल जरूर देख लें।