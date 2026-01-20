मुंबई में निजी बस में आग लगने के बाद पूरी बस जलकर खाक हो गई

मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर यात्रियों से भरी बस में आग लगी, सूझबूझ से सभी बचे

लेखन गजेंद्र 04:50 pm Jan 20, 202604:50 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मंगलवार को बड़ा हादसा होते-होते बचा। यहां यात्रियों से भरी एक निजी बस में अचानक आग लग गई, लेकिन शुक्र है कि किसी की जान नहीं गई। घटना मलाड इलाके मे वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर हुआ, जिससे व्यस्त मार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात रुक गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। आग पर आधे घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया गया।