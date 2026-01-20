LOADING...
मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर यात्रियों से भरी बस में आग लगी, सूझबूझ से सभी बचे
मुंबई में निजी बस में आग लगने के बाद पूरी बस जलकर खाक हो गई

मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर यात्रियों से भरी बस में आग लगी, सूझबूझ से सभी बचे

लेखन गजेंद्र
Jan 20, 2026
04:50 pm
क्या है खबर?

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मंगलवार को बड़ा हादसा होते-होते बचा। यहां यात्रियों से भरी एक निजी बस में अचानक आग लग गई, लेकिन शुक्र है कि किसी की जान नहीं गई। घटना मलाड इलाके मे वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर हुआ, जिससे व्यस्त मार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात रुक गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। आग पर आधे घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया गया।

हादसा

कैसे बची यात्रियों की जान?

पुलिस ने बताया कि सुबह मलाड (पूर्व) में एक पुल के पास बोरीवली जाने वाली स्लीपर कोच बस में आग लग गई थी। घटना के समय बस में 13 यात्री सवार थे। आग लगते ही बस में चीख-पुकार मच गई, जिसके बाद चालक ने बस रोकी और सभी यात्रियों को नीचे उतरने के लिए कहा। इस दौरान कई यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। तभी देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी जद में ले लिया।

जांच

कैसे लगी बस में आग?

पुलिस ने बताया का प्रारंभिक जांच में बस में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन अग्निशमन विभाग और स्थानीय पुलिस गहनता से जांच कर रही है। घटना में किसी भी यात्री को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। लोग चालक और यात्रियों की सूझबूझ की सराहना कर रहे हैं। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें जलती हुई बस दिख रही है।

ट्विटर पोस्ट

मुंबई में बस में लगी आग

