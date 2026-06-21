मुंबई की रफ्तार थमी: BEST हड़ताल का दूसरा दिन, हजारों यात्री बेहाल
मुंबई में BEST की बसें लगातार दूसरे दिन भी सड़कों पर नहीं उतरीं। कर्मचारी अपनी मांगें पूरी न होने से हड़ताल पर अड़े हुए हैं। सभी 2676 बसें डिपो में खड़ी हैं और गिनती के ही कर्मचारी काम पर लौटे हैं। इससे शहर का सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह से ठप हो गया है, जिससे हजारों यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। लोग जगह-जगह फंसे हुए हैं या वैकल्पिक साधनों की तलाश कर रहे हैं।
मुंबई में NEET छात्रों के लिए खास इंतजाम
बसें न मिलने की वजह से लोग ऑटो, बाइक टैक्सी और लगभग 300 निजी बसों का सहारा ले रहे हैं, खासकर बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स और पवई जैसे व्यस्त इलाकों में। रविवार को NEET की री-एग्जाम देने वाले छात्रों को उनके परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए, बेस्ट ने 60 अतिरिक्त बसें उपलब्ध कराई हैं।
इसके अलावा, बेस्ट ने अपनी सामान्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 100 और बसों की मांग की है। बेस्ट ने हड़ताली कर्मचारियों और वेट-लीज कॉन्ट्रैक्टर्स को मेस्मा के तहत नोटिस भी जारी कर दिए हैं। यूनियन लीडर्स का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, वे हड़ताल जारी रखेंगे।