मुंबई की रफ्तार थमी: BEST हड़ताल का दूसरा दिन, हजारों यात्री बेहाल

मुंबई में NEET छात्रों के लिए खास इंतजाम

बसें न मिलने की वजह से लोग ऑटो, बाइक टैक्सी और लगभग 300 निजी बसों का सहारा ले रहे हैं, खासकर बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स और पवई जैसे व्यस्त इलाकों में। रविवार को NEET की री-एग्जाम देने वाले छात्रों को उनके परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए, बेस्ट ने 60 अतिरिक्त बसें उपलब्ध कराई हैं।

इसके अलावा, बेस्ट ने अपनी सामान्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 100 और बसों की मांग की है। बेस्ट ने हड़ताली कर्मचारियों और वेट-लीज कॉन्ट्रैक्टर्स को मेस्मा के तहत नोटिस भी जारी कर दिए हैं। यूनियन लीडर्स का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, वे हड़ताल जारी रखेंगे।