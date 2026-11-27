लालडिंसांगा के अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी, MSU के दूसरे साथी नेता MPSC दफ्तर के बाहर डटे हुए हैं। वे अपनी भूख हड़ताल जारी रखे हुए हैं।

नेताओं ने बताया कि मई 2024 में लालरामंघाका के अध्यक्ष बनने के बाद से, नौकरी से जुड़े मामलों में 24 से ज्यादा बार सुधार किए गए हैं।

उनका कहना है कि इन गलतियों से नौकरी ढुंढ रहे युवा बहुत तनाव में हैं। यूनियन ने मिजोरम के राज्यपाल से भी इस मामले को ठीक करने की गुहार लगाई है।

राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि वे इस पर गौर करेंगे और मुख्यमंत्री से बात करके आगे का रास्ता निकालेंगे।