मिजोरम छात्र नेता भूख हड़ताल के दौरान अस्पताल में भर्ती, मिजोरम लोक सेवा आयोग में गड़बड़ियों का विरोध
मिजोरम स्टूडेंट्स यूनियन (MSU) के अध्यक्ष लालडिंसांगा 4 दिन की भूख हड़ताल के बाद अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। वे मिजोरम लोक सेवा आयोग (MPSC) में कथित भर्ती गड़बड़ियों का विरोध कर रहे हैं।
उनकी मांग है कि आयोग के अध्यक्ष आर लालरामंघाका को पद से हटा दिया जाए।
लालडिंसांगा ने अस्पताल के बिस्तर से भी अपनी बात दोहराई है। उन्होंने कहा कि वे उन गलतियों को सामने लाते रहेंगे, जिनकी वजह से युवा नौकरीपेशा लोगों को नुकसान हो रहा है।
MSU नेता MPSC दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे
लालडिंसांगा के अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी, MSU के दूसरे साथी नेता MPSC दफ्तर के बाहर डटे हुए हैं। वे अपनी भूख हड़ताल जारी रखे हुए हैं।
नेताओं ने बताया कि मई 2024 में लालरामंघाका के अध्यक्ष बनने के बाद से, नौकरी से जुड़े मामलों में 24 से ज्यादा बार सुधार किए गए हैं।
उनका कहना है कि इन गलतियों से नौकरी ढुंढ रहे युवा बहुत तनाव में हैं। यूनियन ने मिजोरम के राज्यपाल से भी इस मामले को ठीक करने की गुहार लगाई है।
राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि वे इस पर गौर करेंगे और मुख्यमंत्री से बात करके आगे का रास्ता निकालेंगे।