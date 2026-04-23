मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर 24-25 अप्रैल को बाधित रहेगा यातायात, निकलने से पहले देखें पूरी जानकारी

दोपहर में लेन बंदी, NH-48 से रास्ता बदलने की व्यवस्था

24 अप्रैल को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक मुंबई की ओर जाने वाली लेन बंद रहेंगी। इस दौरान ट्रैफिक को NH-48 के रास्ते किवले, देहू रोड और तलेगांव से डायवर्ट कर कुसगांव टोल प्लाजा पर फिर से एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा।

अगले दिन, यानी 25 अप्रैल को, इसी समय पुणे की तरफ जाने वाली लेन बंद रहेगी। तब भी ट्रैफिक को इन्हीं वैकल्पिक रास्तों से होकर निकाला जाएगा। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे सामान्य से ज्यादा भीड़भाड़ के लिए तैयार रहें। बेहतर होगा कि वे या तो तय समय से पहले निकलें या फिर काम पूरा होने के बाद ही यात्रा करें। किसी भी मदद के लिए आप MSRDC और हाईवे पुलिस के हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।