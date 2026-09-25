पंजाब में चौंकाने वाली घटना: मां ने प्रेमी संग मिलकर 3 मासूमों को दिया जहर, मिठाई में मिलाकर खिलाया
पंजाब के संगरूर जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। रक्षाबंधन के दिन मिठाई खाने के बाद 3 भाई-बहन- 6 साल की जसनूर कौर, 5 साल के अरमनदीप सिंह और ढाई साल के रेहनदीप सिंह- की मौत हो गई। पहले इसे फूड पॉइजनिंग का मामला समझा गया, लेकिन जांच में पता चला कि ये कहीं ज्यादा भयानक साजिश थी।
बच्चों की मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उन्हें कथित तौर पर जहर दिया। बच्चों के पिता, जो पेशे से ट्रक ड्राइवर हैं, उन्हें कुछ गड़बड़ लगी और उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी।
मां लवप्रीत कौर गिरफ्तार
जांचकर्ताओं को पता चला कि मिठाई में हर्बीसाइड मिलाया गया था। बच्चों की मां लवप्रीत कौर, जिसकी अपने पार्टनर हरजीत सिंह से कथित तौर पर इंस्टाग्राम पर मुलाकात हुई थी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।
वहीं हरजीत सिंह अभी भी फरार है। इस मामले से स्थानीय लोग सन्न और हैरान हैं। पुलिस अभी भी जवाब ढूंढने में लगी है और हरजीत सिंह की तलाश जारी है।