मई में मौसम बना पहेली: रिकॉर्ड ठंडक के बाद अब मानसून पर एल नीनो का साया

IMD का अनुमान- ज्यादातर इलाकों में सामान्य से ज्यादा बारिश की उम्मीद

पूर्वी हवाओं और पश्चिमी विक्षोभ से हुई अतिरिक्त बारिश ने तापमान को तेजी से बढ़ने नहीं दिया है, जिसकी वजह से गर्मी अब तक उतनी तेज महसूस नहीं हुई है।

IMD के अनुसार, इस महीने ज्यादातर इलाकों में सामान्य से ज्यादा बारिश की उम्मीद है (हालांकि, पूर्व और उत्तर-पूर्व के कुछ हिस्सों में बारिश कम हो सकती है)।

एक बात पर ध्यान देना जरूरी है कि रातें अभी भी गर्म हैं। इसका मतलब है कि सूरज ढलने के बाद भी वैसी राहत नहीं मिल रही है। इसके अलावा, अगर 'एल नीनो' का असर बना रहता है, तो हमें मानसून में देरी और बाद में कम बारिश देखने को मिल सकती है।