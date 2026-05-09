मई में मौसम बना पहेली: रिकॉर्ड ठंडक के बाद अब मानसून पर एल नीनो का साया
इस मई में, भारत का बड़ा हिस्सा सामान्य से ज्यादा ठंडा रहा है। उत्तर, पूर्व और मध्य भारत में दिन का तापमान सामान्य से 8 से 13 डिग्री सेल्सियस कम रिकॉर्ड किया गया है।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पहले ही महीने के कम गर्म रहने की संभावना जताई थी। उत्तर प्रदेश के हरदोई में तो 7 मई को तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया था।
IMD का अनुमान- ज्यादातर इलाकों में सामान्य से ज्यादा बारिश की उम्मीद
पूर्वी हवाओं और पश्चिमी विक्षोभ से हुई अतिरिक्त बारिश ने तापमान को तेजी से बढ़ने नहीं दिया है, जिसकी वजह से गर्मी अब तक उतनी तेज महसूस नहीं हुई है।
IMD के अनुसार, इस महीने ज्यादातर इलाकों में सामान्य से ज्यादा बारिश की उम्मीद है (हालांकि, पूर्व और उत्तर-पूर्व के कुछ हिस्सों में बारिश कम हो सकती है)।
एक बात पर ध्यान देना जरूरी है कि रातें अभी भी गर्म हैं। इसका मतलब है कि सूरज ढलने के बाद भी वैसी राहत नहीं मिल रही है। इसके अलावा, अगर 'एल नीनो' का असर बना रहता है, तो हमें मानसून में देरी और बाद में कम बारिश देखने को मिल सकती है।