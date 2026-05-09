1.77 लाख बनाम 1.75 लाख: सड़क हादसों की मौतों पर सरकारी आंकड़ों में क्यों इतना बड़ा अंतर?

अलग-अलग तरीके और देरी से रिपोर्टिंग

MoRTH और NCRB दोनों ही पुलिस रिपोर्टों से आंकड़े जुटाते हैं, लेकिन वे अलग-अलग तरीकों और प्रारूपों का इस्तेमाल करते हैं। एक UN प्रोजेक्ट के टेम्पलेट पर आधारित है, जबकि दूसरा अपराध ब्यूरो के माध्यम से जानकारी इकट्ठा करता है।

कुछ राज्यों से रिपोर्ट मिलने में देरी होती है। इसके अलावा, जिन हादसों में एक महीने बाद मौत होती है, उनकी ठीक से रिपोर्टिंग नहीं हो पाती। साथ ही, eDAR जैसे डिजिटल टूल्स को अपनाने में भी धीमी गति दिख रही है। ये सभी बातें मिलकर आंकड़ों को और भी उलझा देती हैं। भारत पहले से ही सड़क हादसों में होने वाली मौतों के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर है।