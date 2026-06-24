लखनऊ-दिल्ली में 40 से ज्यादा मौतें, आग ने खोली सुरक्षा में बड़ी चूक की पोल

दिल्ली की 'फ्लोरिश स्टेज' आग में 22 लोगों की मौत

इस महीने की शुरुआत में 4 जून को दिल्ली के एक बेड एंड ब्रेकफास्ट 'फ्लोरिश स्टेज' में भीषण आग लग गई। हैरानी की बात यह है कि इस इमारत के पास आग से बचाव का कोई सही लाइसेंस तक नहीं था। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह खाना पकाने वाली गैस सिलेंडर से लीक को बताया जा रहा है। इस दर्दनाक हादसे में 22 लोगों की जान चली गई, जिनमें 12 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। वहीं, 25 लोग घायल हुए। पुलिस ने मामले में इमारत के मालिक और रसोइए को गिरफ्तार कर लिया है।