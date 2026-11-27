शादियों की भीड़ के चलते दिल्ली की मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक पाबंदियां
दक्षिण दिल्ली में शुक्रवार, 27 नवंबर 2026 को खूब रौनक रहने वाली है। इस दिन यहां एक साथ 36 से ज्यादा शादियां होंगी।
सड़कों पर भारी ट्रैफिक की आशंका है, क्योंकि 14,700 से ज्यादा मेहमान और लगभग 9,200 अतिरिक्त गाड़ियां सड़कों पर उतरेंगी। खासकर एसएसएन मार्ग, महरौली-गुरुग्राम रोड और मंडी रोड जैसे रास्तों पर इसका ज्यादा असर दिखेगा।
दक्षिण दिल्ली ट्रैफिक पुलिस तैनात
ट्रैफिक को कंट्रोल करने और चीजों को सही रखने के लिए, अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिसकर्मी सड़कों पर तैनात रहेंगे। अगर आप किसी शादी में जा रहे हैं या सिर्फ उस रास्ते से गुजर रहे हैं, तो जाम से बचने के लिए अपनी गाड़ियां सिर्फ तय की गई जगहों पर ही पार्क करें।
अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, तो ट्रैफिक पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 1095 पर कॉल कर सकते हैं। आपातकालीन स्थिति में 112 डायल करें। प्रशासन का मकसद यह है कि लोग कम से कम परेशानी के साथ अपनी मंजिल तक पहुंच सकें।