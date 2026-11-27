ट्रैफिक को कंट्रोल करने और चीजों को सही रखने के लिए, अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिसकर्मी सड़कों पर तैनात रहेंगे। अगर आप किसी शादी में जा रहे हैं या सिर्फ उस रास्ते से गुजर रहे हैं, तो जाम से बचने के लिए अपनी गाड़ियां सिर्फ तय की गई जगहों पर ही पार्क करें।

अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, तो ट्रैफिक पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 1095 पर कॉल कर सकते हैं। आपातकालीन स्थिति में 112 डायल करें। प्रशासन का मकसद यह है कि लोग कम से कम परेशानी के साथ अपनी मंजिल तक पहुंच सकें।