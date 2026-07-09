दिल्ली की पहली जोरदार बारिश ने ही खोली शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल
मानसून की देरी से हुई दस्तक के बाद, दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में इस सीजन की पहली जोरदार बारिश हुई। इस भारी बारिश के कारण उत्तर-पूर्वी दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा के कई हिस्सों में सड़कें पानी से लबालब हो गईं। इससे यात्रियों को तो बहुत परेशानी हुई ही, साथ ही कुछ जगहों पर नुकसान भी देखने को मिला।
मयूर विहार में 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज
मयूर विहार में सिर्फ एक ही दिन में 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। इस मूसलाधार बारिश ने दिखा दिया कि अचानक होने वाली ऐसी बारिश के लिए शहर का ड्रेनेज सिस्टम कितना नाकाफी है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह केवल सामान्य मानसून की बारिश नहीं थी। दरअसल, एक और पश्चिमी विक्षोभ के कारण इसमें अतिरिक्त नमी आ गई, जिससे बारिश की तीव्रता बढ़ गई। IMD के अनुसार, आगे भी और बारिश होने की संभावना है। ऐसे में लोगों को सलाह दी गई है कि वे जलभराव वाली जगहों पर जाने से बचें और मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पर नज़र रखें।