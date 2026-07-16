हिमाचल में 18 से 22 जुलाई तक मानसून की जोरदार वापसी के संकेत

हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर अपनी रफ्तार पकड़ने वाला है। मौसम वैज्ञानिक शोभित कटियार ने बताया है कि 18 जुलाई से राज्य भर में जोरदार बारिश का दौर शुरू होगा, जो 22 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान पूरे राज्य में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। खासकर 18 से 21 जुलाई के बीच मध्य पहाड़ी क्षेत्रों और उनसे सटे निचले मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश होने की संभावना है।