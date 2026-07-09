पूरे दिल्ली-NCR में भारी बारिश से सड़के लबालब हो गई हैं

दिल्ली-NCR में भारी बारिश से सड़कें बनीं तालाब, हजारों वाहन फंसे; 3 लोगों की मौत

लेखन आबिद खान 12:10 pm Jul 09, 202612:10 pm

क्या है खबर?

दिल्ली-NCR में इस मानसून की पहली तेज बारिश ने ही जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। लगभग पूरे दिल्ली-NCR में सड़कों पर पानी भरने से वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग गई हैं। दोपहिया वाहन चालकों को घुटनों तक भरे पानी से निकलता हुआ देखा जा रहा है। पूरे दिल्ली से जलभराव की भयावहता के वीडियो सामने आ रहे हैं। तेज बारिश के बीच रोहिणी में कल एक निर्माणाधीन इमारत गिर गई, जिसमें 3 लोगों की दबकर मौत हो गई।