दिल्ली-NCR में भारी बारिश से सड़कें बनीं तालाब, हजारों वाहन फंसे; 3 लोगों की मौत
क्या है खबर?
दिल्ली-NCR में इस मानसून की पहली तेज बारिश ने ही जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। लगभग पूरे दिल्ली-NCR में सड़कों पर पानी भरने से वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग गई हैं। दोपहिया वाहन चालकों को घुटनों तक भरे पानी से निकलता हुआ देखा जा रहा है। पूरे दिल्ली से जलभराव की भयावहता के वीडियो सामने आ रहे हैं। तेज बारिश के बीच रोहिणी में कल एक निर्माणाधीन इमारत गिर गई, जिसमें 3 लोगों की दबकर मौत हो गई।
ट्रैफिक जाम
पूरे दिल्ली-NCR में थमी वाहनों की रफ्तार
गाजियाबाद के इंदिरापुरम समेत कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है। अक्षरधाम मंदिर के पास NH-24 पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। रिंग रोड, आउटर रिंग रोड, दिल्ली-नोएडा एक्सप्रेसवे और धौला कुआं, महिपालपुर और राजोकरी के पास NH-48 सहित कई सड़कों पर जाम लगा हुआ है। सदर बाजार, ग्रेटर कैलाश, बदरपुर, महावीर बाजार, स्वरूप नगर, कुशक रोड, मुनीरका, द्वारका, पूर्वी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन क्षेत्र सहित शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया है।
पेड़
कई जगहों पर पेड़ गिरने की खबर
लगातार हो रही भारी बारिश के कारण राजधानी के कई हिस्सों में पेड़ गिर गए हैं, जिसके चलते सड़क यातायात और प्रभावित हुआ है। ईस्ट ऑफ कैलाश में 2 पेड़ उखड़ गए। एक इस्कॉन मंदिर के पास और दूसरा नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट के बाहर, जिससे कुछ समय के लिए सड़कों पर जाम लग गया। हालांकि, दोनों ही घटनाओं में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। अधिकारियों ने तुरंत पेड़ों को हटवाया।