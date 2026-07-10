फीफा कप में फ्रांस से हारने के बाद मोरक्को के प्रशंसकों ने लंदन-पेरिस में उत्पात मचाया

फीफा विश्व कप में फ्रांस से हारने के बाद मोरक्को के प्रशंसकों का लंदन-पेरिस में हंगामा

लेखन गजेंद्र 10:45 am Jul 10, 202610:45 am

क्या है खबर?

फीफा विश्व कप 2026 में फ्रांस से हारकर टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद मोरक्को के प्रशंसक बुरी तरह बौखला गए। उन्होंने लंदन और पेरिस में सड़कों पर उतरकर उत्पात मचा दिया। उत्तर-पश्चिम लंदन के एडगवेयर रोड पर पुलिस और प्रशंसकों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान आगजनी भी की गई। भीड़ ने एक मेट्रोपॉलिटन पुलिस अधिकारी को भी घायल कर दिया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी एफिल टावर के पास आगजनी की गई है।