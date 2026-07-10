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फीफा विश्व कप में फ्रांस से हारने के बाद मोरक्को के प्रशंसकों का लंदन-पेरिस में हंगामा
फीफा कप में फ्रांस से हारने के बाद मोरक्को के प्रशंसकों ने लंदन-पेरिस में उत्पात मचाया

फीफा विश्व कप में फ्रांस से हारने के बाद मोरक्को के प्रशंसकों का लंदन-पेरिस में हंगामा

लेखन गजेंद्र
Jul 10, 2026
10:45 am
क्या है खबर?

फीफा विश्व कप 2026 में फ्रांस से हारकर टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद मोरक्को के प्रशंसक बुरी तरह बौखला गए। उन्होंने लंदन और पेरिस में सड़कों पर उतरकर उत्पात मचा दिया। उत्तर-पश्चिम लंदन के एडगवेयर रोड पर पुलिस और प्रशंसकों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान आगजनी भी की गई। भीड़ ने एक मेट्रोपॉलिटन पुलिस अधिकारी को भी घायल कर दिया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी एफिल टावर के पास आगजनी की गई है।

उत्पात

लंदन में सड़क पर हालात बेकाबू

फ्रांस के सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के कुछ ही क्षण बाद पश्चिमी लंदन में जश्न का माहौल शुरू हो गया, जो बाद में टकराव में बदल गया। द सन के मुताबिक, दंगा रोधी उपकरणों से लैस पुलिसकर्मियों ने एडगवेयर रोड पर भारी संख्या में जमा भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की। पुलिस अधिकारियों ने सड़कों पर मार्च किया और दंगा रोधी वाहन तैनात किए। इससे पहले पुलिस की प्रशंसकों से झड़प भी हुई थी।

हंगामा

पेरिस में पुलिस की फौज सड़कों पर उतरी

पेरिस में भी फ्रांस के जीतने के बाद जश्न के दौरान लेस हालेस के पास छिटपुट झड़पें भी हुईं हैं। वीडियो में प्रशंसकों के समूह को पुलिस वाहन के आसपास जमा होकर चिल्लाते देखा गया है। पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करना पड़ा। यहां एफिल टावर के पास भी धुआं उठता देखा गया है। सड़कों पर दुकानें बंद कर दी गई हैं। फ्रांस में 20,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, जिसमें 8,000 पुलिसकर्मी पेरिस में तैनात हैं।

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हिरासत

2022 की याद ताजा हुई

फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराया, जिसके साथ उसने सेमीफाइनल में जगह बना ली और मोरक्को का सफर समाप्त हो गया। फ्रांस ने 2018, 2022 के बाद 2026 में लगातार तीसरी बार अंतिम-4 में जगह बनाई है। इस जीत के बाद फ्रांस में मचे उत्पात ने 2022 विश्व कप की याद दिला दी, जिसमें मोरक्को पर जीत के बाद पेरिस समेत कई जगह झड़प हुई थी और 260 लोग गिरफ्तार हुए थे।

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ट्विटर पोस्ट

पेरिस में हंगामा

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एफिल टावर के पास आग

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लंदन में तैनात पुलिस

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